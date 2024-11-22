Юрий Поляков - Новым героем нашего времени будет человек, прошедший горнило СВО

— Более двух лет идёт специальная военная операция. По вашему мнению, сформировалось ли в русской литературе направление, которое в будущем назовут литературой эпохи СВО или другим подобным названием? — Думаю, литература эпохи СВО находится в стадии формирования.
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