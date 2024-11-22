Мы из Советског...
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Мы из Советского Союза

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Юрий Поляков - Новым героем нашего времени будет человек, прошедший горнило СВО

Юрий Поляков - Новым героем нашего времени будет человек, прошедший горнило СВО

— Более двух лет идёт специальная военная операция. По вашему мнению, сформировалось ли в русской литературе направление, которое в будущем назовут литературой эпохи СВО или другим подобным названием? — Думаю, литература эпохи СВО находится в стадии формирования.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Только  бы  новые Астафьевы  не  вылезли из помойки с очернением  СВО.
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1 д.
Жанна Чешева
С &quot;Юности&quot; слежу за его творчеством Мне кажется, перечитала всё. Великолепный мастер слова. И прекрасный человек судя абсолютно по всем его интервью
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17 час.
ВераВерная
Именно так и я думаю.
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16 час.

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