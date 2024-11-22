Юрий Поляков - Новым героем нашего времени будет человек, прошедший горнило СВО

Только бы новые Астафьевы не вылезли из помойки с очернением СВО.

Жанна Чешева

С "Юности" слежу за его творчеством Мне кажется, перечитала всё. Великолепный мастер слова. И прекрасный человек судя абсолютно по всем его интервью