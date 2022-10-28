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США не удалось наладить диалог с КНР по контролю над оружием — Госдеп США

США не удалось наладить диалог с КНР по контролю над оружием — Госдеп США

США пока не удалось наладить диалог с Китаем по вопросу контроля над вооружениями, заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс 27 октября, сообщили в пресс-службе госдепартамента США.

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