США не удалось наладить диалог с КНР по контролю над оружием — Госдеп США

США пока не удалось наладить диалог с Китаем по вопросу контроля над вооружениями, заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс 27 октября, сообщили в пресс-службе госдепартамента США.
США пока не удалось наладить диалог с Китаем по вопросу контроля над вооружениями, заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс 27 октября, сообщили в пресс-службе госдепартамента США.
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