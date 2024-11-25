Молдавия хочет снова получать денежные переводы из России

СМ

Сергей Медведев

Зачем России эти нахлебники? Всю жизнь на дотациях из РСФСР сидели,в Москву за новыми кредитами шастали,в августе 1991 года независимости захотели.Минуло более 30 лет,только жить лучше всё равно не стали.Пусть ЕС их снабжает,Россия-не проходной двор для квислингов!