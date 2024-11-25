Премьер Речан: Молдавия ищет возможность возобновить переводы от граждан из РФ Правительство Молдавии пытается возобновить денежные переводы из России.
Молдавия хочет снова получать денежные переводы из России
Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
За какие заслуги? Может сразу Санду в карман класть?
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6 час.
СМ
Сергей Медведев
Зачем России эти нахлебники? Всю жизнь на дотациях из РСФСР сидели,в Москву за новыми кредитами шастали,в августе 1991 года независимости захотели.Минуло более 30 лет,только жить лучше всё равно не стали.Пусть ЕС их снабжает,Россия-не проходной двор для квислингов!
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4 час.
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