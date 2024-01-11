1. Чувство сожаления по отношению к себе. Настроенные на бедность люди жалеют себя и полагают, что быть богатым им не предначертано судьбой.
10 векторов мышления, которые ведут человека к бедности
Комментарии
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Валерий Холодок
Здравствуйте. Алена. На самом деле эта статья может настроить Человека на позитивное жизнеустройство, что само по себе уже хорошо. Что касается ненавистной работы, как пример- посуда: необходимо найти что-то положительное в этой работе, вот я, например, люблю, когда она скрипит под пальцами, да и не собираю много в мойке. Так можно любую работу- с пылесосом, с тряпкой и т.п. Деньги: читайте п.4. Лично я считаю, что во-первых, то что написал выше и профессионализм в любом деле НИКОГДА не даст Человеку быть бедным, а НЕОБХОДИМОСТЬ и ДОСТАТОЧНОСТЬ всегда избавят от зависти и зависимости негативного отношения к себе. Удачи.
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16 час.
E
Eva
человек предполагает а Бог располагает все умозпключения бесполезны
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15 час.
Валерий Холодок
Доброго дня, Ева. Бог, конечно, располагает, НО! в соответствии с определённым ЗАКОНОМ, а закон этот называется Законом Причин и Последствий. А Человеку как раз и дана ВОЗМОЖНОСТЬ умозаключений, в отличии от Животного мира. Вот, как-то так. Всего доброго.
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13 час.
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