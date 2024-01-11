10 векторов мышления, которые ведут человека к бедности

Валерий Холодок

Здравствуйте. Алена. На самом деле эта статья может настроить Человека на позитивное жизнеустройство, что само по себе уже хорошо. Что касается ненавистной работы, как пример- посуда: необходимо найти что-то положительное в этой работе, вот я, например, люблю, когда она скрипит под пальцами, да и не собираю много в мойке. Так можно любую работу- с пылесосом, с тряпкой и т.п. Деньги: читайте п.4. Лично я считаю, что во-первых, то что написал выше и профессионализм в любом деле НИКОГДА не даст Человеку быть бедным, а НЕОБХОДИМОСТЬ и ДОСТАТОЧНОСТЬ всегда избавят от зависти и зависимости негативного отношения к себе. Удачи.