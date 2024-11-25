Суздальская Русь: где на самом деле зародилось русская государственность

До сих пор из книги в книгу, из учебника в учебник кочует такая схема древнерусской истории. Русская государственность возникла на Днепре, вокруг Киева (или сначала на севере, вокруг Великого Новгорода, но центр потом всё равно переместился на Днепр).
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