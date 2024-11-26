“Швейцарский нож для звука”: NVIDIA создала универсальный AI-инструмент для раб...

“Швейцарский нож для звука”: NVIDIA создала универсальный AI-инструмент для работы с музыкой и речьюКомпания NVIDIA представила AI-модель Fugatto, которая умеет буквально творить чудеса со звуком – от создания музыки до имитации шума дождя или пения птиц.
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