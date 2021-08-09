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Украина активизировала заброску диверсионных групп за линию соприкосновения

Украина активизировала заброску диверсионных групп за линию соприкосновения

Киевская власть в преддверии саммита «Крымская платформа» начала активную диверсионную деятельность на Донбассе.

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Aнатолий Райков
Дебилы,только рыпнетесь всё припомним.Бежать вам будет не куда.Оставайтесь дома и пейте свою горилку,закусывая салом.Пока это у вас есть. https://youtu.be/Z14IDOc866I
Aнатолий Райков
И не надейтесь на помощь запада. https://youtu.be/0hArKkwza18

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