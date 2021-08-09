Украина активизировала заброску диверсионных групп за линию соприкосновения

ПолитнавигаторПолитикаУкраина активизировала заброску диверсионных групп за линию соприкосновенияКиевская власть в преддверии саммита «Крымская платформа» начала активную диверсионную деятельность на Донбассе.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAнатолий РайковДебилы,только рыпнетесь всё припомним.Бежать вам будет не куда.Оставайтесь дома и пейте свою горилку,закусывая салом.Пока это у вас есть. https://youtu.be/Z14IDOc866IAнатолий РайковИ не надейтесь на помощь запада. https://youtu.be/0hArKkwza18Комментировать
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