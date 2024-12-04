Блинкен: США готовятся ввести дополнительные санкции из-за протестов в Грузии

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен проинформировал о том, что правительство державы недовольно из-за того, как Тбилиси реагирует на протестные шествия, которые проводят грузинские граждане.
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