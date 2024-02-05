Вышел сборник рассказов ветеранов СВО «Жизнь за други своя»

В рамках Международной выставки-форума «Россия» в лектории Российского общества «Знание» прошла презентация первого сборника рассказов ветеранов СВО «Жизнь за други своя», передает пресс-служба Минкультуры России.
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