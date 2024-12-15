NBC News: Актёру из «Джанго освобожденного» Джейми Фоксу разбили лицо стаканом Джейми Фокс. Обложка © ТАСС / AP / Richard Shotwell Известный американский актёр Джейми Фокс серьёзно пострадал во время собственного дня рождения.
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