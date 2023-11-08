Водитель мототакси в Индонезии жестоко избил туристку из-за ее молчания

Водитель мототакси в Джакарте жестоко избил пассажирку из-за того, что она его игнорировала. Во время поездки мужчина без видимой причины начал бить женщину по лицу, голове и рукам, оставляя ей синяки и ссадины.
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