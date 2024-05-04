Герой РФ Тринадцатый рассказал о 5-часовом бое с военными ВСУ

Рядовой Сергей Тринадцатый, награжденный министром обороны РФ Сергеем Шойгу медалью «Золотая Звезда», рассказал подробности боестолкновения с украинскими боевиками, которое продолжалось пять с половиной часов.
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