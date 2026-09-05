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Тренер «Трактора» Гордон об 1:5: «В этом матче были как будто разные матчи. В 1-м периоде «Локомотив» доминировал, во 2-м мне нравилась наша игра»

Главный тренер « Трактора »  Скотт Гордон высказался о поражении от « Локомотива » в FONBET КХЛ (1:5).

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