IT-эксперт Кокорева: мошенники через социальную инженерию давят на авторитет

Большинство считает, что их почтовых аккаунты, соцсети или мессенджеры не могут быть интересны кибермошенникам: там нет интересного контента, на счете в банке не хранится внушительная сумма денег, а сам пользователь — не публичная личность.
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