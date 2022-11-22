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Нико Росберг: «Ферстаппен – уже один из лучших гонщиков в истории «Формулы-1»

Нико Росберг считает, что Макс Ферстаппен вошел в число лучших гонщиков в истории «Формулы-1».  «Он невероятный гонщик.

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