Больше 24 случаев ОРВИ зарегистрировали в Иркутской области за неделю с 3 по 9 марта

Заболеваемость продолжает расти в Иркутской области. За неделю с 3 по 9 марта 2025 года зарегистрировано 24 336 случаев заболевания ОРВИ, в том числе 14 860 среди детей, сообщили в управлении Роспотребнадзора.
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