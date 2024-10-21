УФСБ РФ: за неделю в ДНР сорвано 158 воздушных атак со стороны ВСУ

За прошедшую неделю системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" сорвано 158 воздушных атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) над городами Донецком и Макеевкой в Донецкой народной республике.
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