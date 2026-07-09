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Первые в очереди на фронт: Франция возглавила новые силы реагирования НАТО

Первые в очереди на фронт: Франция возглавила новые силы реагирования НАТО

В случае военного кризиса в ближайший год французские солдаты окажутся в числе первых, кого направят в зону конфликта под руководством Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

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