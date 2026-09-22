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«Нужны ли еще Перельманы?» Сможет ли ИИ решить все «задачи тысячелетия»

«Нужны ли еще Перельманы?» Сможет ли ИИ решить все «задачи тысячелетия»

Пятнадцать лет математики не могли решить проблему, связанную с уравнениями Навье — Стокса, — а искусственный интеллект помог получить результат за несколько месяцев.

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