«Темный рыцарь» и «Гоночная версия». Представлен Audi A7L

В Китае состоялась официальная премьера обновленного Audi A7L. Автомобиль, производящийся на мощностях совместного предприятия SAIC Audi, предложен в семи комплектациях с 2,0- и 3,0-литровым моторами, в шести из них присутствует фирменный полный привод Quattro.