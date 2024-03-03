«Темный рыцарь» и «Гоночная версия». Представлен Audi A7L

В Китае состоялась официальная премьера обновленного Audi A7L. Автомобиль, производящийся на мощностях совместного предприятия SAIC Audi, предложен в семи комплектациях с 2,0- и 3,0-литровым моторами, в шести из них присутствует фирменный полный привод Quattro.
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