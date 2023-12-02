Бузова посмотрела на календарь и сделала для себя открытие

Телеведущая и певица Ольга Бузова сделала для себя открытие, что дня 31 ноября не существует. На кадрах Бузова на камеру признается, что в поезде по пути в Санкт-Петербург посмотрела на календарь и обнаружила, что «31 ноября нет, его просто нет физически».