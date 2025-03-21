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Зеленский получил двойной удар в спину от "друзей Украины" на 5 млрд евро

Зеленский получил двойной удар в спину от "друзей Украины" на 5 млрд евро

Bloomberg пишет, что Франция и Италия, которые считаются "друзьями Украины" приостановили выделение 5 млрд евро на боеприпасы для этой самой Украины.

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