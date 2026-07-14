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ФедералПресс

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Российские ученые разработали автономный нейропомощник для незрячих

Российские ученые разработали автономный нейропомощник для незрячих

МОСКВА, 14 июля, ФедералПресс. Российские инженеры разработали портативное устройство для ориентации незрячих людей, которое распознает окружающие объекты и подсказывает направление движения без подключения к интернету.

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