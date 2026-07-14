Российские ученые разработали автономный нейропомощник для незрячих

МОСКВА, 14 июля, ФедералПресс. Российские инженеры разработали портативное устройство для ориентации незрячих людей, которое распознает окружающие объекты и подсказывает направление движения без подключения к интернету.
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