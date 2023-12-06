Посадившим самолёт в поле в Новосибирской области пилотам предложили уволиться

Командиру и второму пилоту А320 "Уральских авиалиний" намекнули на необходимость написать заявления.Командиру воздушного судна и второму пилоту авиакомпании "Уральских авиалиний", которые посадили самолёт в пшеничном поле на территории Убинского района Новосибирской области, предложили уволиться.
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