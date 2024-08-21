О подготовке к новому учебному году говорили на заседании Бобруйского райисполкома.

Подготовка учреждений образования к 2024/2025 учебному году - главная тема заседания Бобруйского райисполкома, которое прошло сегодня, 19 августа, под председательством главы района Александра Суходольского при участии Андрея Заблоцкого, начальника главного управления по образованию Могилевского областного исполнительного комитета.
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