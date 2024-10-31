Новая статья: Нейроморфные вычислители: казус Лоихи Условные обозначения пр...

Новая статья: Нейроморфные вычислители: казус ЛоихиУсловные обозначения процессорных архитектур порой оказываются крайне удачными, как в случае с Loihi, — именем, выбранным Intel для своих нейроморфных полупроводниковых чипов.
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