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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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От всего сердца поздравляем с Днём учителя первого учителя, классного

От всего сердца поздравляем с Днём учителя первого учителя, классного руководителя, любимую и неповторимую Галину Ивановну Кошельник! Вы живой пример учителя, который по-настоящему отдал всего себя профессии.

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