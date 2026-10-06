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Пронедра

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Десять важных дел на даче до первых устойчивых морозов в октябре

Десять важных дел на даче до первых устойчивых морозов в октябре

С приходом осени у владельцев дачных участков начинается не менее важный этап, чем весенние посадки и летний уход за растениями.

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