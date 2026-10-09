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Вести Севастополь

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В порту Николаева поражён сухогруз с военными грузами

В порту Николаева поражён сухогруз с военными грузами

В результате ночного удара в порту Николаева был поражён сухогруз, который доставлял военные грузы.Минобороны России сообщило о продолжении ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах Вооружённых сил Украины.

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