В порту Николаева поражён сухогруз с военными грузами

В результате ночного удара в порту Николаева был поражён сухогруз, который доставлял военные грузы.Минобороны России сообщило о продолжении ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах Вооружённых сил Украины.