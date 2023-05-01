62ИНФО | Новости Рязани

146 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина
    Депутаты свой принтер включили.Предвыборная гонка:кто больше 🤣Депутаты Госдумы ...
  • Елена Прекрасная
    Я не поняла....живого?Неизвестные закоп...
  • Ирина Павлова
    Это для бюджетников! Вот лично я после педа 3 года в деревне отработала, даже в декретный отпуск уходила. Сама полнос...В Госдуму внесён ...

Мэр Сорокина поздравила рязанцев с Первомаем

Мэр Сорокина поздравила рязанцев с Первомаем

«В центре этого замечательного праздника — человек труда. Среди рязанцев много талантливых людей разных возрастов и профессий, которые своим трудом, заботой и любовью к родному городу и стране создают свой завтрашний день и наше общее будущее.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх