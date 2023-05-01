Мэр Сорокина поздравила рязанцев с Первомаем

«В центре этого замечательного праздника — человек труда. Среди рязанцев много талантливых людей разных возрастов и профессий, которые своим трудом, заботой и любовью к родному городу и стране создают свой завтрашний день и наше общее будущее.
«В центре этого замечательного праздника — человек труда. Среди рязанцев много талантливых людей разных возрастов и профессий, которые своим трудом, заботой и любовью к родному городу и стране создают свой завтрашний день и наше общее будущее.
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