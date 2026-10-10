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Царьград

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Папа Лев XIV осудил планы США транслировать смертные казни

Папа Лев XIV осудил планы США транслировать смертные казни

Папа Римский Лев XIV выразил недопустимость смертной казни, комментируя неудачное исполнение приговора Кристе Пайк 30 сентября в США и планы транслировать казнь Нидала Малика Хасана.

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