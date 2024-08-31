Хабиб получил синяк под глазом на тренировке: «Может, я уже старею?»

«Может, это значит, что я уже старею?» − написал в соцсетях бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Фергюсон ответил Хабибу: «Лаки-панч? Какой же ты ссыкун и трус, Хабибер, 29-1, только чемпионское дерьмо» Хабиб ответил Фергюсону: «Наслаждайся жизнью и семьей, а спорт оставь молодым».