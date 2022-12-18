Ничушкин против «Нэшвилла»: передача, «+1», 5 бросков и 2 блока за 20:25. У него 16 очков в 12 играх

Ничушкин против «Нэшвилла»: передача, «+1», 5 бросков и 2 блока за 20:25. У него 16 очков в 12 играх

Валерий Ничушкин сделал передачу в матче с «Нэшвиллом». Форвард «Колорадо» начал атаку, которая привела к победному голу Алекса Ньюхука в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Предаторс» (3:1).

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