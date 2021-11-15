Более 1000 пациентов прошли лечение в военном многофункциональном медицинском центре в Калининграде

Это не только военнослужащие и члены их семей, но и жители Калининградской области, проходящие лечение по согласованию с Министерством здравоохранения по полисам обязательного медицинского страхования.
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