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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Перес и Стролл совершили лучшие прорывы в 2023-м по числу отыгранных позиций – 15 и 14

Пилоты «Ред Булл» и «Астон Мартин» Серхио Перес и Ланс Стролл отыграли больше всего позиций по ходу одной гонки «Формулы-1» сезона-2023.

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