Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Великое очищение. Грузия круто отворачивается от Запада

Великое очищение. Грузия круто отворачивается от Запада

Вцепившись синими пальцами в четыреста четверку, Запад начинает терять хватку на других направлениях.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Расцветай, под солнцем Грузия моя,ты судьбу вновь обрела,не найти в других краях таких красот,без тебя и жизнь мне не мила.
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14 час.
владимир рябченко
Всё ждал когда грузины вспомнят о чести... похоже просыпаются!!! Дай Бог...
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13 час.
Марина Козуб
НАКОНЕЦ -ТО, ГРУЗИНЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ МУЖЧИНАМИ!
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11 час.

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