Немецкий самолет DHL столкнулся с неопознанным объектом в небе над Лейпцигом

Лайнер экстренно сел на запасном аэродроме после столкновения с неизвестным предметом в небе.В небе над Германией грузовой самолет компании DHL столкнулся с неопознанным объектом при заходе на посадку в аэропорту Лейпцига.
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