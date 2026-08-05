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Царьград

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Немецкий самолет DHL столкнулся с неопознанным объектом в небе над Лейпцигом

Немецкий самолет DHL столкнулся с неопознанным объектом в небе над Лейпцигом

Лайнер экстренно сел на запасном аэродроме после столкновения с неизвестным предметом в небе.В небе над Германией грузовой самолет компании DHL столкнулся с неопознанным объектом при заходе на посадку в аэропорту Лейпцига.

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