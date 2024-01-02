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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Физик-ядерщик Андрей Ожаровский об экологии в 2024 году: «Надеюсь на развитие возобновляемых источников»

Физик-ядерщик Андрей Ожаровский об экологии в 2024 году: «Надеюсь на развитие возобновляемых источников»

В 2023 году мировое сообщество акцентировало свое внимание на вопросах экологии и изменения климата. В Дубае состоялся форум COP28, на котором страны-участники вырабатывали новые подходы к борьбе с глобальным потеплением.

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