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В полиции Невьянска провели игру «На страже порядка»

В полиции Невьянска провели игру «На страже порядка»

Председатель совета ветеранов Евгений Попов, ветераны ОВД Невьянска Людмила Валиулина, Наталья Гудкова, Олег Лобанов, старший дознаватель Любовь Полякова и сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Невьянский» провели для ребят из лагерей дневного пребывания провели серию игр «На страже порядка».

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