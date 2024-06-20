В полиции Невьянска провели игру «На страже порядка»

Председатель совета ветеранов Евгений Попов, ветераны ОВД Невьянска Людмила Валиулина, Наталья Гудкова, Олег Лобанов, старший дознаватель Любовь Полякова и сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Невьянский» провели для ребят из лагерей дневного пребывания провели серию игр «На страже порядка».
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