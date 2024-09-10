Доцент Иванова-Швец: двум миллионам россиян повысят зарплату с 1 октября

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Двум миллионам россиян-бюджетников с 1 октября проиндексируют зарплаты. Об этом сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г.
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