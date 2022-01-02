Как обработать квартиру после коронавируса и сколько он живет на поверхностях

Уж сколько было разговоров о жизнеспособности коронавируса на различных поверхностях! Кто-то утверждает, что он в состоянии продержаться на ручке двери до восьми часов, а кто-то доказывает, что он может затаиться под плинтусом на целый месяц .
Уж сколько было разговоров о жизнеспособности коронавируса на различных поверхностях! Кто-то утверждает, что он в состоянии продержаться на ручке двери до восьми часов, а кто-то доказывает, что он может затаиться под плинтусом на целый месяц .
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