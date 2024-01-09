Все граждане Швеции должны подготовиться к тому, что в стране может начаться война

Об этом заявили главнокомандующий ВС Швеции Бюден и министр гражданской обороны Булин.Булин призвал всех помочь построить тотальную оборону Швеции, а должностных лиц муниципалитета - обеспечить пункты убежища, аварийный план водоснабжения и снабжения продовольствием, а работников спросить своего работодателя, какова их роль в организации войны на рабочем месте, и подумать, что им понадобится, чтобы иметь возможность продолжать работать в сложных условиях.