Как вы относитесь к тем шести теннисистам, которых Международная федерация тенниса допустила до Олимпиады в Париже? Притом, что еще трое наших от такого "допущения" отказались сами.
А вот это уже стыдоба. Россия перевела $5 млн WADA. И там ждут еще
Комментарии
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Пульхерия Djem
Так говорили же, что те, кто поедет выступать под белым флагом , сами всё оплачивают, и взносы в том числе. Так мы что, материально обеспечиваем предателей????
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5 д.
Михаил Сенников
это что за пидорасы а нашем олимпийском комитете засели!?
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3 д.
ЮС
Юдкевич Сергей
Это должно быть за счет министра спорта и его сотрудников.
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3 д.
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