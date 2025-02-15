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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аделия Петросян: «Думаю о международных стартах. Посмотрим, что судьба решит»

Фигуристка Аделия Петросян оценила свое выступление в финале Гран-при России в Красноярске. 17-летняя Петросян набрала в короткой программе 75,91 балла и лидирует после первой разминки.

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