Закон, порядок, государство

744 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Русский Империалист
    👍 Прелестно ! Питеру, Москве, Новосибу и т.д.  и т.п до этого невероятно далеко. 🇷🇺За год ни одного ...
  • Аршак Меликджанян
    почему 6,5 лет, по идее люди потребляющие синтетику и вообще наркоту приговорены, по этому было бы справедливо квалиф...В Хабаровском кра...
  • Александр Павлов
    Да-а-а.... Во облом то! Ушолъ плякать.Никаких поблажек:...

Психологи Восточного военного округа принимают участие во Всеармей-ском фотоконкурсе «В объективе военного психолога»

Психологи Восточного военного округа принимают участие во Всеармей-ском фотоконкурсе «В объективе военного психолога»

Целью фотоконкурса является популяризация профессии и деятельности военного психолога, развитие творческого потенциала специалистов, а также сохранение исторического, географического и культурного наследия России через объектив фотоаппарата.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх