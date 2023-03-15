Психологи Восточного военного округа принимают участие во Всеармей-ском фотоконкурсе «В объективе военного психолога»

Целью фотоконкурса является популяризация профессии и деятельности военного психолога, развитие творческого потенциала специалистов, а также сохранение исторического, географического и культурного наследия России через объектив фотоаппарата.
Целью фотоконкурса является популяризация профессии и деятельности военного психолога, развитие творческого потенциала специалистов, а также сохранение исторического, географического и культурного наследия России через объектив фотоаппарата.
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