Людей спасали ночью на пожаре в многоэтажке в Петрозаводске

Два десятка пожарных боролись с огнем на Лесном проспекте Сегодня ночью в 00:25 на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступило сообщение о том, что в девятиэтажном жилом доме на Лесном проспекте горит квартира.
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