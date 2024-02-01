В Самарской области оперуполномоченные уголовного розыска задержали подозреваемого в мошенничестве

В отдел полиции по Автозаводскому району за помощью обратился мужчина, который сообщил, что дал местному жителю взаймы денежные средства, находившиеся на банковской карте.
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