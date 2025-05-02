Рогов: ВСУ атаковали Энергодар из ствольной артиллерии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Энергодар в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.