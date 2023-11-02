RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 194 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    Интересно он реально настолько тупой или считает россиян тупыми? На торжественном заседании открытия НАТО в 1949 году...Песков заявил, чт...
  • sorsw
    Ой, спасибо, что сказал... нам убогоньким...Песков заявил, чт...
  • Серж Серов
    Мы все на столько тупые,спасибо песочный за политинформацию...Песков заявил, чт...

Выплату при рождении ребёнка в Приморье получили восемь тысяч семей в 2023 году

Выплату при рождении ребёнка в Приморье получили восемь тысяч семей в 2023 году

В Приморском крае единовременную выплату при рождении ребёнка в 2023 году получили 7811 семей. На эти меры поддержки направили более 211 млн рублей Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх