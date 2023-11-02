Выплату при рождении ребёнка в Приморье получили восемь тысяч семей в 2023 году

В Приморском крае единовременную выплату при рождении ребёнка в 2023 году получили 7811 семей. На эти меры поддержки направили более 211 млн рублей Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
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