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В центре города Кирова сгорел автомобиль

В центре города Кирова сгорел автомобиль

Спасатели потушили иномарку в считанные минутыЧП произошло на днях на перекрёстке улиц Карла Маркса и Спасской: в региональном ГУ МЧС информируют, что во время движения автомобиля произошла аварийная ситуация с последующим возгоранием машины.

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