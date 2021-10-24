В центре города Кирова сгорел автомобиль

Спасатели потушили иномарку в считанные минутыЧП произошло на днях на перекрёстке улиц Карла Маркса и Спасской: в региональном ГУ МЧС информируют, что во время движения автомобиля произошла аварийная ситуация с последующим возгоранием машины.